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Олимпиада-2022
2 часа назад

Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета 2022 года — СМИ

Матч ТВиещё 4

У руководителей «Фиорентины» осталось восемь дней, чтобы урегулировать положение в команде российского форварда Александра Кокорина, прежде чем прибегнуть к разрыву контракта с ним или отложить решение его судьбы до лета 2022 года, сообщает Fiorentina News.

Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Восемь дней — это период времени, в течение которого трансферный рынок в России будет оставаться открытым, и именно туда Кокорин может отправиться.

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу клуба сообщил, что Кокорин не примет участия в выездном матче со «Специей» из-за недомогания.

Контракт 30-летнего Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Кокорин в шести играх за клуб не сумел отметиться результативными действиями.

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