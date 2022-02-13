Пике обошёл Пуйоля по числу матчей за «Барсу»

Как сообщает пресс-служба каталонцев в «Твиттере», матч с «Эспаньолом» стал для испанского центрбека 594-м за «Барсу». Пике обошёл Карлеса Пуйоля по количеству игр за «Барселону». Теперь Жерар занимает пятое место в истории клуба.