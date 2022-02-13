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1 час назад

Пике обошёл Пуйоля по числу матчей за «Барсу». Больше игр только у четырёх игроков

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 13 февраля, проходит матч 24-го тура испанской Ла Лиги «Эспаньол» — «Барселона». В стартовом составе сине-гранатовых вышел 35-летний защитник Жерар Пике.

Пике обошёл Пуйоля по числу матчей за «Барсу»
Фото: ReutersReuters

Как сообщает пресс-служба каталонцев в «Твиттере», матч с «Эспаньолом» стал для испанского центрбека 594-м за «Барсу». Пике обошёл Карлеса Пуйоля по количеству игр за «Барселону». Теперь Жерар занимает пятое место в истории клуба.

Больше за «Барселону» сыграли лишь Серхио Бускетс (660, продолжает играть за клуб), Андрес Иньеста (674), Хави (767) и Лионель Месси (778).

«Барселона» набрала 38 очков и находится на пятом месте в таблице Ла Лиги. «Эспаньол» (27) идёт на 13-й позиции.

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