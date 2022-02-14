Пеле вновь вернулся в больницу

Трехкратный чемпион мира Пеле сообщил, что вернулся в больницу для продолжения лечения опухоли толстой кишки.
— Друзья, как я делал каждый месяц, еду в больницу для продолжения лечения. Я уже заказал большой телевизор и попкорн, чтобы посмотреть Супербоул. Я буду смотреть матч, даже если не сыграет мой друг Том Брэди. Спасибо за все сообщения поддержки и любви, — написал Пеле на своей странице в Instagram в воскресенье.
Пеле — единственный футболист в истории, выигравший три чемпионата мира (1958, 1962, 1970).