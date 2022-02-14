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2 часа назад

Вратарю лондонского «Арсенала» не дали сыграть за Россию. Теперь он будет выступать за Колумбию

Спорт-Экспрессиещё 1

Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко в первой декаде февраля прошел сбор с юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения), но не сыграл за нее ни одного матча. Он впервые получил вызов, приехал в Хорватию, где состоялся международный турнир, участвовал в занятиях, но ни разу не вышел на поле в трех товарищеских встречах — с Боснией (2:2) и Хорватией (1:2, 0:0).

Вратарю лондонского «Арсенала» не дали сыграть за Россию
Фото: InstagramInstagram

Отсутствие в первой игре можно объяснить болью в колене, которая появилась после первого дня тренировок и потом прошла. А вот неучастие в двух других выглядело странным.

По данным «СЭ», в дальнейшем Рохас Федорущенко пока будет выступать за Колумбию. Из-за неопределенной позиции российских тренеров 16-летний вратарь принял приглашение Колумбийской федерации футбола и в конце февраля полетит на сбор юниорской команды этой страны, за которую выступают 20-летние футболисты. Эта сборная готовится к чемпионату Южной Америки, в мае она сыграет на международном турнире во Франции.

Рохас Федорущенко родился 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, выступает за юношей «Арсенала», привлекается в молодежку «канониров» и уже тренировался с основным составом. Он имеет право выступать за национальные команды трех стран, провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии.

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