Австрийцы не смогут устоять перед допингом

Наконец-то пауза завершена и Лига чемпионов возвращается. И уже в 1/8 финала «Реал» встречается с «ПСЖ»! Кроме того, «Спортинг» и «Зальцбург» попробуют удивить весь мир в противостояниях с «Манчестер Сити» и «Баварией». Ну а «Интер» сразится с «Ливерпулем». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Кто сильнее - кит или слон?

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«ПСЖ» против «Реала» - вывеска, достойная финала. И предсказать здесь что-то очень сложно. «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 более чем уверенно, но во встречах с серьезными соперниками регулярно испытывает проблемы. Правда, в последних турах парижане разгромили «Лилль» (5:1) и дожали на последних секундах «Ренн» (1:0). Кроме того, набирает форму Лионель Месси.

«Реал» потрясающе эффективен в чемпионате Испании. Команда не показывает какой-то суперяркий футбол, но набирает очки исправно. Но игра на вылет - это другая психология. А тут еще и сломался Карим Бензема. К матчу с «ПСЖ» француз будет готов, но в какой форме - вопрос.

Есть ощущение, что в этом противостоянии ничего не будет ясно после первого матча. В первом поединке будет больше тактики, чем красоты. А завершится игра скорее всего ничьей. Букмекер Winline предлагает поставить на мирный исход за 3.90.

Клопп сожрет измученный «Интер»

«Интер» ведет тяжелую борьбу за чемпионство в Италии, но не прочь пошуметь и в Лиге чемпионов. Вот только против этого календарь. «Милан», «Рома», «Наполи», «Ливерпуль» - 4 матча за 10 дней и сплошь топ-соперники. К счастью, обошлось без травм, но эмоции и физическая форма если не на нуле, то близко к тому. Да и в двух последних матчах чемпионата только 1 очко и упущенное первое место. В этой ситуации положительный результат в матче с «Ливерпулем» маловероятен.

Ведь англичане сейчас очень хорошо готовы. 6 побед подряд, забивают много, Мане и Салах вернулись с Кубка Африки и готовы разрывать оборону итальянцев. В конце концов, Лига чемпионов сейчас для мерсисайдцев едва ли не главный турнир, ведь в АПЛ «Манчестер Сити» пока шансов не дает. Поставить на победу команды Юргена Клоппа в Милане предлагается с коэффициентом 2.14.

«Спортинг» будет сражаться, но чемпионат важнее

«Спортинг» выдал классный групповой турнир, да и вообще команда у Рубена Аморима очень симпатичная. Вот только против «Манчестер Сити», кажется, крыть нечем: уж очень хороши «горожане». А еще лиссабонцам нужно думать о внутренней арене. Там есть отставание в 6 очков от «Порту», чемпионство под угрозой.

«Манчестер Сити» сейчас соперников просто не замечает, а последнее поражение команды Гвардиолы было 3.5 месяца назад. Вряд ли англичане испытают какие-то проблемы в Лиссабоне. Но есть и более интересный вариант для ставки. Если что-то «Спортингу» и удастся, то это забить. Нападение «львов» работает очень здорово. Поставить на то, что обе команды смогут забить, а победят гости, можно в БК Winline с коэффициентом 2.90.

«Бавария» без Нойера, но с огромной порцией гнева

Кому сейчас не позавидуешь, так это «Зальцбургу». У австрийцев и так было не очень много шансов против «Баварии», а тут еще мюнхенцы на выходных оконфузились в Бундеслиге: получили 4 гола за тайм от скромного «Бохума» и проиграли 2:4.

Конечно, баварцы стали уязвимее из-за травмы Мануэля Нойера, есть и другие проблемы с составом. Но гнев Роберта Левандовски и компании будет огромным психологическим допингом. И здесь бедным австрийцам вряд ли удастся устоять.

В 5 из последних 7 матчей баварцы забивали как минимум трижды. Поставить на то, что и в этой встрече «Бавария» поразит ворота соперника как минимум 3 раза, можно с коэффициентом 1.97. «Зальцбургу» же остается пожелать не слишком расстраиваться.