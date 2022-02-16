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1 час назад

Чистяков о Дзюбе: «Очень позитивный человек.  Его чувство юмора не утомляет. Слушаю его истории, байки, когда есть возможность»

Sports.ru

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о юморе нападающего Артема Дзюбы.

Чистяков о Дзюбе: «Очень позитивный человек»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Все часто говорят о чувстве юмора Дзюбы. Шутки Артема не утомляют?

– Нет. С ним классно находиться рядом. Его чувство юмора не утомляет. Когда есть возможность, я слушаю его истории, байки. Очень позитивный человек.

– Что больше всего запомнилось?

– Столько историй было… Конкретно не скажу. Все очень разнообразные. Он смеется надо мной, что я физически развитый, люблю тренажерный зал. Постоянно угорает, что я базу могу перенести в другое место… Короче, как-то так, на тему тренажерки.

– С виду кажется, что он сам это дело любит, бицепсы у него на некоторых фото просматриваются отчетливо.

– Да. Это не то что он просто высокий. У него реально бицухи большие, фактурный молодой человек. Мышцы присутствуют, – сказал Чистяков.

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