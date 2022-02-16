Петербуржцам совсем не повезло

Давно во втором еврокубковом турнире не было столько классных команд.

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Плей-офф Лиги Европы не менее интересен, чем Лига чемпионов! 17 февраля пройдут восемь матчей 1/16 финала. От России в турнире остались «Спартак» и «Зенит». Москвичи ждут соперника в 1/8 финала, а питерцам играть с «Бетисом». Кроме того, «Барселона» примет «Наполи», «Порту» встретится с «Лацио», а «Боруссия» из Дортмунда сразится с «Рейнджерс».Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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«Зениту» совсем не повезло с жеребьевкой

«Бетис», конечно, не «Реал», но, прямо скажем, жеребьевка к нашему чемпиону благосклонна не была. Уж очень хороши сейчас андалусийцы. Достаточно сказать, что они идут третьими в чемпионате Испании, опережая «Барселону» и «Атлетико». Конечно, с «Реалом» за чемпионство вряд ли получится, но место в Лиге чемпионов для команды Мануэля Пеллегрини вполне реально.

Проблема у «Бетиса» одна: в первом матче из-за дисквалификации не сыграет лидер команды Набиль Фекир. Это проблема. Но вообще у испанцев нет проблем с нападением, средняя результативность последних матчей у них практически 3 гола за игру. А у «Зенита» свои проблемы: из-за травмы не сыграет с испанцами Деян Ловрен. Хорват, конечно, допускает ошибки, но альтернативы ему на сегодня у Семака нет. При этом у испанцев тоже есть проблемы в обороне. Оптимальной будет ставка на то, что гости не проиграют и при этом обе команды смогут забить. Сделать ставку такой исход можно с коэффициентом 2.34.

Последний шанс «Барселоны»

«Барселона» - «Наполи» - вполне себе лигочемпионская вывеска. Но так сложилось, что играют эти клубы во втором по силе турнире. Для сине-гранатовых здесь настоящая дилемма. С одной стороны, Лига Европы - последний шанс для команды Хави выиграть хоть что-то в этом сезоне. Из Кубка Короля команда выбыла, Суперкубок тоже прошел мимо. В чемпионате на победу шансов практически нет. Трофей Лиги Европы может стать своеобразным подсластителем для Хави.

С другой стороны, борьба за место в Лиге чемпионов, а вместе с ней и финансовые потоки, в Испании в самом разгаре. Нужна ли в этих условиях Лига Европы? Не совсем понятно.

Тем более, что в соперниках «Наполи». Команда Лучано Спаллетти оправилась после серьезного декабрьского спада и уже вышла на первое место в Италии. У «Интера» пока игра в запасе, но то, что неаполитанцы в гонке - факт.

Вероятно, в этой разборке все решится во второй игре. А в первой команды особенно рисковать не станут. Поставить на ничью в БК Winline можно за 3.70.

Сарри попробует устоять в Португалии

Насколько «Лацио» веселая команда в Италии, настолько же скучно римляне играют в Лиге Европы. Римляне на групповом этапе сыграли два раза по 0:0, а с «Локомотивом» забивали сами, но не пропускали. При этом в Серии А для команды Маурицио Сарри в порядке вещей сыграть с середняком 3:3 или даже 4:4.

«Порту» сейчас на отличной волне. Команда не проигрывает два месяца, а на днях сыграла очень важную для себя стратегически ничью со «Спортингом» (2:2). Теперь у «драконов» есть солидный для португальской Примейры запас в 6 очков над преследователями.

Итальянцы играют в Лиге Европы прагматично, а португальцы расстались с лидером нападения. Луиш Диаш перешел в «Ливерпуль». Можно проверить ставку на «обе забьют - нет». На этот исход предлагается коэффициент 2.17.

Без Джеррарда «Рейнджерс» не тот

«Боруссия» из Дортмунда тоже привыкла играть в Лиге чемпионов, но этот сезон у немецкой команды не задался. Придется продолжить борьбу в Лиге Европы. И здесь с жеребьевкой дортмундцам повезло.

«Рейнджерс» был хорош при Стивене Джеррарде, но англичанин понял, что уперся в потолок с этим клубом и отправился в «Астон Виллу». А в Глазго дела идут так себе. Поражение от «Селтика» 0:3 и потеря первого места в турнирной таблице.

Дела внутренние сейчас важнее, Лига Европы второстепенна. Нет, перед своими фанами играть спустя рукава не получится, но первый матч у «Рейнджерс» на выезде. И шансов здесь у шотландцев немного. Заключить пари на победу «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.39.