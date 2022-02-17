17 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» на своем поле сыграет с испанским «Бетисом». Смогут ли петербуржцы пройти серьезного соперника? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Зенит» - «Бетис»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 17 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

17 февраля «Зенит» на своем поле сыграет с «Бетисом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 20:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами российский клуб. Поставить на «Зенит» можно с коэффициентом 2.55, это примерно 38% вероятности. Шансы «Бетиса» аналитики оценили коэффициентом 2.85 (34%), а на ничью можно сделать ставку за 3.55 (28%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 – за 1.95.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.67. С коэффициентом 2.25 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

«Зенит» - «Бетис»: какие делать ставки на игру Лиги Европы 17 февраля

Можно говорить смело: с жеребьевкой «Зениту» не повезло. Да, у «Бетиса» нет такого громкого имени, как, к примеру, у «Барселоны» или «Реала», но эта команда сейчас в полном порядке. Что до российского клуба, то это будет первый официальный матч команды Семака в 2022 году. Что ожидать? Пока непонятно.

Главные проблемы «Зенита» - кадровые. Покинул зимой команду Сердар Азмун, на котором было многое завязано впереди. Конечно, на его место приобрели Юри Алберто, но бразилец пока только адаптируется в команде. Сможет ли он сразу же влиться в игру команды? Сомнительно.

Кроме того, проблемы есть и в обороне. Не сыграет в первом матче Деян Ловрен - основной центральный защитник. Не решена проблема и с вратарем, явного первого номера сейчас у команды нет.

А «Бетис» в полном порядке. Команда идет третьей в чемпионате Испании, опережая, на минутку, «Барселону» и «Атлетико». В семи последних встречах «Бетис» забил аж 20 мячей, практически по 3 за игру.

Единственная проблема испанцев - дисквалификация Набиля Фекира, лидер атак андалусийцев в Петербурге не сыграет. Это проблема, но проблема решаемая.

Так что за «Зенит» лишь свой стадион, болельщики и надежда на то, что бразильская диаспора и Артем Дзюба что-то смогут сообразить впереди. Все-таки в обороне испанцы не так хороши.

Пожалуй, самый правильный вариант для ставки здесь - обе забьют. «Бетис» обладает прекрасным подбором игроков впереди, а «Зенит» без Ловрена. При этом все-таки испанцы пропускают практически в каждом матче. Поставить на то, что обе забьют, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.67.

Букмекеры ведут «Зенит» фаворитом, но, объективно, не совсем понятно, за счет чего «Зенит» однозначно должен переиграть «Бетис». Испанцы - фаворит на выход в 1/8 финала. Конечно, форсировать события «Бетис» не будет, но проиграть в первом матче не должен. Поставить на то, что гости не проиграют, в БК «Фонбет» можно за 1.53.