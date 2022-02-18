Дзюба вошёл в топ-3 бомбардиров клубов РФ в еврокубках

Вчера, 17 февраля, форвард отличился в матче 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» (2:3). Теперь у российского нападающего 24 мяча в еврокубках. Дзюба обошёл экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия, у которого 23 гола.

Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне Артём провёл за сине-бело-голубых 25 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 9 млн.