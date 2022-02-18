Кейн выдвинул условие руководству «Тоттенхэма»

Боссам лондонского «Тоттенхэма» поступило условие от центрфорварда команды Гарри Кейна. Нападающий готов продолжать выступать в составе «шпор» в том случае, если руководство выполнит его требование.

По сообщениям The Sun, Кейн желает, чтобы лондонцы поддержали главного тренера команды Антонио Конте мощными летними трансферами. Гарри хочет, чтобы «Тоттенхэм» качественно усилился и включился в борьбу за трофеи в следующем сезоне.