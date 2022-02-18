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41 минуту назад

Кейн выдвинул условие руководству «Тоттенхэма»

Евро-футбол.Ру

Боссам лондонского «Тоттенхэма» поступило условие от центрфорварда команды Гарри Кейна. Нападающий готов продолжать выступать в составе «шпор» в том случае, если руководство выполнит его требование.

Кейн выдвинул условие руководству «Тоттенхэма»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По сообщениям The Sun, Кейн желает, чтобы лондонцы поддержали главного тренера команды Антонио Конте мощными летними трансферами. Гарри хочет, чтобы «Тоттенхэм» качественно усилился и включился в борьбу за трофеи в следующем сезоне.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги подопечные Конте выступают не лучшим образом. После 22 сыгранных матчей команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.

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