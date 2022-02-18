Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Бетисом»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам сине-бело-голубых после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).

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«Большое спасибо всем за поддержку! Атмосфера была классная! Надеемся, в ответном матче сможем победить», — написал Дзюба в «Инстаграме», прикрепив видео своего гола в ворота «Бетиса».

Напомним, 17 февраля «Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Встреча завершилась победой «Бетиса» со счётом 3:2. В составе российской команды голами отметились Артём Дзюба и Малком.

Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).