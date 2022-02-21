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1 час назад

"Спартак" представил обновленный логотип клуба

Газета.Ruиещё 17

Футбольный клуб «Спартак-Москва» в своем Instagram представил обновленный логотип.

"Спартак" представил обновленный логотип клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии.

Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква «С» — самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов.

Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме», — гласит текст описания новой эмблемы.

Отмечается, что в сезоне-2022/23 клуб будет использовать специальный логотип, посвященный столетнему юбилею.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла. В заключительном матче 2021 года красно-белые уступили «Сочи» (0:3).

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова отреагировала на желание гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова купить Александра Кокорина.

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