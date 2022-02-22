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58 минут назад

Мостовой раскритиковал новый логотип "Спартака"

Газета.Ruиещё 1

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал новый логотип московского "Спартака".

Мостовой раскритиковал новый логотип "Спартака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не понимаю, в чем разница. Смотришь на ту и на другую эмблему и видишь, что это "Спартак". Немножко звездочки, наверное, побольше сделали. Но это же непринципиально. В остальном все также: буква С, мяч, белая полоса, красный ромб. Если на это еще затратили деньги, то это вообще бред тогда", – написал Мостовой в Telegram-канале.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает девятую строчку, набрав 23 балла. Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 15 очков. В ближайшем туре красно-белые сыграют с ЦСКА. Матч состоится 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала слова бывшего генерального директора столичного клуба, а ныне занимающего эту должность в "Уфе", Шамиля Газизова о том, что он намерен приобрести российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

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