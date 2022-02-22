Мостовой раскритиковал новый логотип "Спартака"

"Не понимаю, в чем разница. Смотришь на ту и на другую эмблему и видишь, что это "Спартак". Немножко звездочки, наверное, побольше сделали. Но это же непринципиально. В остальном все также: буква С, мяч, белая полоса, красный ромб. Если на это еще затратили деньги, то это вообще бред тогда", – написал Мостовой в Telegram-канале.