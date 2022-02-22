Итальянцы по-прежнему очень опасны в Европе

Громкая вывеска всего одна, но менее интересно от этого не становится.

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22-23 февраля в Лиге чемпионов пройдут оставшиеся четыре первых матча 1/8 финала. «Ювентус» на выезде сыграет с «Вильярреалом», а «Атлетико» в Мадриде встретится с «Манчестер Юнайтед». «Челси» примет «Лилль», а «Аякс» отправится в гости к «Бенфике».Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Эмери - король Лиги Европы. Но это другой турнир

«Вильярреал» - действующий победитель Лиги Европы. Все благодаря Унаи Эмери, этот тренер знает, как побеждать в этом турнире. Но вот на следующий, самый высокий уровень в лице Лиги чемпионов перепрыгнуть очень сложно. Поэтому уже сам факт выход «Вильярреала» в плей-офф - достижение.

В 1/8 финала слабых соперников нет, но можно сказать, что испанцам немного повезло. Им в соперники достался «Ювентус», который переживает не лучшие времена. Кажется, второй год подряд туринцы останутся без титула в Серии А, да и в Лиге чемпионов к главным фаворитам команду Массимилиано Аллегри отнести крайне сложно. Но при всем этом менее опасной команда не становится.

В этой игре вряд ли стоит ждать много событий. «Вильярреал» очень любит низовые матчи, «Ювентус» и забивает мало, и пропускает тоже. Надо сказать ,что c ноября туринцы проиграли лишь один матч - Суперкубок Италии «Интеру». Да и тот на последних секундах овертайма. Так что и здесь итальянцы, скорее всего, не проиграют, а голов много не будет. Winline предлагает заключить пари на то, что «Ювентус» не проиграет, при условии, что в матче будет меньше 3 голов, с коэффициентом 2.22.

Тухель приступит к защите титула с победы

В противостоянии «Челси» и «Лилля» есть явный фаворит в лице англичан. Французам откровенно повезло с группой, хотя играли они неплохо, но кадровый ресурс команд несопоставим.

Тем более, что «Челси» свои проблемы, кажется, решил. Да, в АПЛ чемпионство уплыло, но защитить титул в Лиге чемпионов - задача сложная, амбициозная и, при наличии небольшого везения, решаемая. Ну а размяться можно на «Лилле».

Всем известно, что 1:0 - любимый счет Томаса Тухеля. «Лилль», в свою очередь, пропускает очень мало. Лишь в одной встрече группового этапа французы пропустили больше гола - два мяча в ворота «догов» забил «Зальцбург». «Челси», вполне вероятно, ограничится одним мячом. Ну а играть по счету умеет любая команда Тухеля. Поставить на победу лондонцев со счетом 1:0 можно с коэффициентом 5.80.

Симеоне или Рагник - кто хуже?

«Атлетико» - «Манчестер Юнайтед» - самая громкая вывеска недели. Криштиану Роналду возвращается в Испанию! Правда, у португальца пока что проблем хватает и главная из них - Ральф Рангник.

Немецкий специалист не собирается подстраиваться под звезд «МЮ», а те отвечают ему взаимностью. Конечно, стареющий Роналду, мягко говоря, не совсем подходит под футбол немецкого специалиста. Но избавиться от португальца нельзя. Поэтому оба ждут лета, а там будет видно, кто в каком качестве в клубе останется и останется ли. Пока же этот хрупкий союз ведет борьбу в АПЛ за место в Лиге чемпионов на будущий год. А в этом сезоне неплохим результатом станет четвертьфинал.

Тем более, что «Атлетико» в этом сезоне совсем слаб. Куда делась железобетонная оборона и стальной характер? Обо всем этом остается только мечтать. На минувшей неделе команда Симеоне проиграла безнадежному аутсайдеру - «Леванте» (0:1), а хуже всего то, что результат абсолютно по игре. Подсластить пилюлю удалось в игре с «Осасуной» (3:0), но даже эта победа ничего не гарантирует в плане борьбы за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Атлетико» и надежная оборона - больше не синонимы, «МЮ» забивает много, но и пропускает достаточно. Кажется, здесь мы можем увидеть голевое пиршество. Winline даёт на тотал больше 2.5 гола коэффициент 2.15.

«Аякс» штампует победы, а у «Бенфики» есть проблемы

В Лиссабоне сыграют «Бенфика» и «Аякс». Португальцы на групповом этапе были очень хороши. Например, они опередили «Барселону», а пропускали голы и вовсе только от «Баварии». Другой вопрос, что в чемпионате у «орлов» дела пока не складываются. О чемпионстве можно забыть: отставание от лидера - «Порту» - уже 12 очков. А в последнем туре клуб из Лиссабона не удержал преимущество в 2 мяча в матче с «Боавиштой».

На этом фоне «Аякс» выглядит какой-то машиной. 10 побед подряд, в последних четырех матчах разница мячей 14:0. Неудивительно, что букмекеры считают эту команду фаворитом. Букмекер Winline предлагает поставить на одиннадцатую победу «Аякса» подряд с коэффициентом 1.88.