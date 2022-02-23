Мбаппе получил предложение от "Реала"

По сведениям источника, королевский клуб ждет ответа форварда. Ранее сообщалось, что "Реал" готов платить футболисту зарплату в размере 50 миллионов евро. Ближайшим летом контракт Мбаппе с ПСЖ истекает, поэтому он может стать свободным агентом.