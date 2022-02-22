Моуринью наказали за жест в адрес арбитра

Такое наказание наложено на португальского специалист за жест в адрес главного арбитра Луки Пайретто по окончании матча 26-го тура Серии А с "Вероной" (2:2). Моуринью приложил руку к уху и жестом изобразил телефонный звонок. Таким образом португалец, возможно, намекнул на связь отца Пайретто с Кальчополи, судейским скандалом, который произошел в Италии в 2006 году.