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1 час назад

Футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции

Lenta.ruиещё 8

Российский футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции как актив банка ВЭБ. Об этом сообщило Министерство финансов США, передает РИА Новости.

Футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции
Фото: ТАССТАСС

Под ограничения попал Российский экспортный центр, расположенный в Белоруссии банк БелВЭБ и украинский Проминвестбанк. Рестрикции наложены на пять судов «ПСБ Лизинг», дочернего предприятия Промсвязьбанка. Речь идет о грузовом судне Baltic Leader, о нефтяных танкерах Linda и Pegas, а также о контейнеровозах Fesco Magadan и Fesco Moneron.

Финансовое ведомство также предписало американским компаниям и лицам завершить операции с ВЭБ до 24 марта 2024 года.

Ранее Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний.

До этого президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

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