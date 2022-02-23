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50 минут назад

Футболист «Ювентуса» получил двойной перелом ноги в матче Лиги чемпионов

Lenta.ru

Полузащитник «Ювентуса» и сборной США по футболу Уистон Маккени получил тяжелую травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Об этом сообщает Football Italia.

Футболист «Ювентуса» получил двойной перелом ноги
Фото: ReutersReuters

По результатам медицинского обследования у американца диагностирован двойной перелом ноги: у него повреждены вторая и третья плюсневые кости левой стопы. На восстановление спортсмену понадобится как минимум два месяца. Велика вероятность того, что в нынешнем сезоне он больше не выйдет на поле.

Игрок получил травму на 81-й минуте встречи. Он не смог продолжить поединок и был заменен.

«Ювентус» на выезде встречался с «Вильярреалом» 22 февраля. Игра закончилась со счетом 1:1. Ответный поединок пройдет в Турине 16 марта.

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