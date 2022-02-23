23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед». Кто сделает шаг к четвертьфиналу? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Атлетико» - «Ман Юнайтед»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

23 февраля «Атлетико» на своем поле сыграет с «МЮ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 23:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами испанский клуб. Поставить на «Атлетико» можно с коэффициентом 2.60, это примерно 38% вероятности. Шансы «МЮ» аналитики оценили коэффициентом 3.10 (31%), а на ничью можно сделать ставку за 3.15 (31%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.15, а на тотал меньше 2.5 – за 1.70.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.92. С коэффициентом 1.90 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.00.

«Атлетико» - «Манчестер Юнайтед»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 23 февраля

Можно сказать, что в этом матче встречаются едва ли не главные разочарования евросезона. «Атлетико», который приучил нас к борьбе за победу во всех турнирах, с треском проваливает год. Кубок Испании и Суперкубок уже проиграны. На чемпионство шансы потеряны очень давно, да и насчет попадания в зону Лиги чемпионов на будущий сезон есть большие сомнения. Так что ЛЧ - едва ли не последний шанс Диего Симеоне проявить себя.

Главная проблема команды - развалилась надежная игра в обороне, которой славились «матрасники». Смена поколений не прошла безболезненно. Команда пропускает неприлично много. Правда, и забивает достаточно. В последнем туре Примеры «Атлетико» победил «Осасуну» 3:0. В этом главный позитив.

Ну а «МЮ» борется с Ральфом Рангником. Уже очевидно, что идея с приглашением немца - не самый дальновидный ход. Рангник - совсем не гибкий специалист, он подбирает игроков под схему, а не наоборот. Отсюда и проблемы во взаимоотношениях с игроками. Особенно недоволен Рангником Криштиану Роналду. Португалец в силу игровых особенностей и возраста совсем не готов носиться 90 минут в интенсивном прессинге, как этого требует тренер.

Впрочем, Рангник должен покинуть пост летом, а до того момента топор войны зарыт. «МЮ» лихорадит, но команда непредсказуема. Может обыграть любого, но и проиграть любому сопернику.

Да, мы привыкли, что «Атлетико» - это классная оборона. Но в этом сезоне «матрасники» совсем ненадежны в своих тылах. Ну а «МЮ» в принципе не отличается классной защитой. Поэтому стоит сыграть против стереотипов и сделать ставку на то, что обе команды смогут отличиться. Поставить на то, что обе забьют, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.92.

В плане исхода вряд ли что-то решится в первой игре. Поэтому здесь можно рассмотреть непопулярную ставку на ничью. По-настоящему бескомпромиссный футбол пойдет на «Олд Траффорд». А пока поставить на ничью в БК «Фонбет» можно за 3.15.