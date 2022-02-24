Сергей Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран дал понять, что хотел бы видеть в своей команде форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов РИА Новости / Алексей Филиппов

— Не исключено, что в ближайшее время Александр Кокорин станет свободным агентом. Нет мысли в таком случае позвать его в «Химки»?

— Слышал, что такой вариант рассматривался еще до меня. Но вроде бы «Фиорентина» не отпустила. Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в «Химках». Если такой шанс представится, я буду только за.

— Считается, что в одну реку нельзя войти дважды. Вы же приходите в «Химки» уже в третий раз.