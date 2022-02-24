«Зенит» не оправдает надежд

«Рейнджерс» не сможет унести ноги от злой «Боруссии»

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В Лиге Европы настало время ответных матчей 1/16 финала. «Зенит» в Испании попробует отыграться после домашнего поражения от «Бетиса». В парах «Барселона» - «Наполи» и «Лацио» - «Порту» пока ничего неясно, а «Рейнджерс» имеет хороший перевес над «Боруссией», но это ничего не гарантирует. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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«Зенит» завершит выступления в Лиге Европы в Севилье

«Зенит» уступил «Бетису» 2:3 на своем поле и это, пожалуй, приговор. Объективно, перспектив у петербуржцев не видно, даже несмотря на то что результат не совсем по игре. Грубейшие ошибки в обороне за неделю не исправить, а Деян Ловрен по-прежнему травмирован.

«Бетис» играет широкой ротацией, но даже при этом добивается результата. В Санкт-Петербурге Мануэль Пеллегрини не выпустил ряд лидеров, но добился победы. А затем на выходных еще и победил «Мальорку» в Примере. Андалусийцы успешно играют сразу на 3 фронта (еще и Кубок Испании) и пока признаков усталости не видно. По крайней мере, пройти «Зенит» это не должно помешать.

«Зениту» ничего не остается, как идти ва-банк, рисковать, искать свое счастье в атаке. Но этого «Бетису» и надо: разящие контратаки испанцев будут очень опасны. Поставить на победу «Бетиса» и во второй игре можно в БК Winline за 2.07.

«Барселоне» важнее Примера

«Барселона» набирает ход. Каталонцы неплохо укрепились в зимнее окно и поднимаются в турнирной таблице Примеры. Вот и на выходных удалось разгромить «Валенсию», да еще и на выезде (4:1). Борьба за путевку в Лигу чемпионов в Испании в самом разгаре.

В Лиге Европы и соперник очень достойный, и есть сомнения, что Хави и компании это нужно. С одной стороны, конечно, есть возможность завоевать трофей, что было бы отличным результатом. С другой - конкуренция в Лиге Европы сейчас очень велика, а в чемпионате Испании вопросы не решены. Остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон «Барселона» себе позволить не может.

«Наполи» тоже бьется за чемпионство, но место в Лиге чемпионов наверняка не утратит - в четверке команда Спаллетти должна быть.Ничья на выезде - хороший результат. Кажется, что дома, при своих поклонниках, мотивация у итальянцев должна быть выше. Поставить на проход «Наполи» в следующую стадию турнира можно с коэффициентом 1.99.

«Боруссия» будет предельно собранной

«Боруссия» в первой игре 1/16 финала оконфузилась. Получить 4 мяча от «Рейнджерс» - это просто шок. Хорошо хоть, что сами забили два, оставив себе шансы на проход дальше. Получили вал критики, разозлились и вынесли «Боруссию» из Менхенгладбаха в Бундеслиге 6:0.

Самый главный вопрос - остались ли патроны на ответный матч с «Рейнджерс»? Шотландцы сейчас вынуждены играть на два фронта, причем нигде нельзя расслабиться. После ухода Стивена Джеррарда клуб упустил лидерство в чемпионате и отчаянно пытается зацепиться за «Селтик». Но и после такой победы в Германии нужно выкладываться дома.

Шотландцы будут очень стараться, но класс «Боруссии» выше. Недонастроя на этот раз не случится, поэтому вполне можно рискнуть и поставить на то, что немцы победят с разницей минимум в 2 гола. Это даст клубу из Дортмунда как минимум овертайм. Поставить на победу «Боруссии» с форой (-1.5) можно за 2.73.

«Порту» и «Лацио» - тренерские шахматы

«Порту» в первой игре победил 2:1, но это совсем ничего не значит. Во-первых, у римлян должен вернуться в строй Чиро Иммобиле, что сразу усилит атаку итальянского клуба. Во-вторых, команда Маурицио Сарри очень здорово играет дома в Лиге Европы. Пока что «лациале» не пропустили ни одного гола дома.

Но и «Порту» не лыком шит. У «драконов» все отлично в чемпионате Португалии, лидерство с преимуществом в 6 очков над «Спортингом». Да, ушел в «Ливерпуль» Луиш Диаш, но команда нисколько не просела.

«Лацио» нужно забивать, а «Порту» наверняка постарается поймать соперника на контратаках. Но итальянцы очень хороши в обороне. Возможно, здесь все решит один забитый мяч. Winline даёт на тотал меньше 2.5 гола коэффициент 1.84.