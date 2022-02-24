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1 час назад

УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Петербурга

Елена Прошина

УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации на Украине. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник, о решении объявят после экстренного заседания Исполнительного комитета организации.

Финал Лиги Чемпионов переносится из Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что президент организации решил собрать внеочередное заседание исполкома в связи с развитием ситуации на Украине. Встреча состоится завтра, 25 февраля.

Финальный матч нынешнего турнира должен был состояться 28 мая на «Газпром Арене». Новое предполагаемое место неизвестно, однако ранее Великобритания выступала с готовностью провести матч в Лондоне.

Ранее стало известно, что несколько матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги могут отменить из-за введенного в некоторых регионах России режима чрезвычайной ситуации. В Украине также отметили чемпионат страны по футболу из-за введения в стране военного положения.

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