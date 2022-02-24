Ряд сборных отказались проводить в России матчи квалификации ЧМ-2022

Сборные Польши, Чехии и Швеции отказались проводить матчи квалификации к Чемпионату мира — 2022 на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайты Польского футбольного союза и футбольные федерации Швеции и Чехии.