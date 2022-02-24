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32 минуты назад

Ряд сборных отказались проводить в России матчи квалификации ЧМ-2022

Елена Прошина

Сборные Польши, Чехии и Швеции отказались проводить матчи квалификации к Чемпионату мира — 2022 на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайты Польского футбольного союза и футбольные федерации Швеции и Чехии.

Ряд сборных отказались проводить в России матчи квалификации ЧМ-2022
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022Оргкомитет ЧМ-2022

«Военная эскалация, которую мы наблюдаем, несет серьезные последствия. Мы озабочены разумной минимальной безопасностью для наших национальных сборных и официальных делегаций.

Поэтому мы ожидаем незамедлительной реакции ФИФА и УЕФА и выработки альтернативных вариантов относительно мест проведения игр плей-офф», — приводится в материале часть заявления подписанного генеральными секретарями всех трех федераций.

Матчи квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланированы на 24 марта. Победитель встречи сыграет с командой Швеции или Чехии за выход на чемпионат.

Ранее президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон назвал немыслимым проведение в России стыковых матчей ЧМ-2022.

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