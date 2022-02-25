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1 час назад

«Реал» отказался продавать Карвахаля

Евро-футбол.Руиещё 1

30-летний испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль, который летом мог сменить клубную прописку, судя по всему, останется в команде. Руководство клуба удовлетворено формой игрока.

«Реал» отказался продавать Карвахаля
Фото: ReutersReuters

Как сообщает источник Marca, «Реал» решил отказаться от продажи футболиста и поисков нового центрального защитника в летнее трансферное окно.

Напомним, что Карвахаль является воспитанником академии мадридского «Реала», а профессиональную карьеру он начинал во второй команде «сливочных».

К основному составу «Реала» Карвахаль присоединился в 2013 году и за это время он принял участие в 310 матчах.

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