«Реал» отказался продавать Карвахаля

30-летний испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль, который летом мог сменить клубную прописку, судя по всему, останется в команде. Руководство клуба удовлетворено формой игрока.

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Как сообщает источник Marca, «Реал» решил отказаться от продажи футболиста и поисков нового центрального защитника в летнее трансферное окно.

Напомним, что Карвахаль является воспитанником академии мадридского «Реала», а профессиональную карьеру он начинал во второй команде «сливочных».