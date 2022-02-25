Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сохранила десятую позицию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это стало известно по итогам ответных матчей плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций, которые состоялись в четверг.

Фото: UEFA UEFA

В этот день петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с испанским "Бетисом" со счетом 0:0. Этот результат не позволил российской команде выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Также в четверг провели матчи два клуба из Шотландии, которая располагается на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА. "Селтик" на выезде проиграл норвежскому "Будё-Глимт" (0:2) в ответной встрече раунда плей-офф за право попасть в 1/8 финала Лиги конференций и завершил выступление в турнире, а "Рейнджерс" на аналогичной стадии Лиги Европы сыграл вничью с германской "Боруссией" из Дортмунда (2:2) и прошел в 1/8 финала.

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У России в таблице коэффициентов УЕФА 34,482 балла. В активе Шотландии 34,700 балла.

Россия до конца сезона-2021/22 может улучшить положение в таблице коэффициентов УЕФА. Страна будет представлена в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на вылет "Зенита". С этой стадии во втором по значимости европейском клубном турнире стартует московский "Спартак", который в первой части сезона занял первое место в группе с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". Красно-белые узнают соперника по 1/8 финала 25 февраля, когда в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка этой стадии турнира. Игры на этом этапе состоятся 10 и 17 марта.

Что такое таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 5,300) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов начисляется четыре бонусных очка, за первые два места в группе дается еще четыре очка.