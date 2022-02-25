«Вылет "Зенита"— это позор»

Опять «Зенит» бездарно вылетает из еврокубков — это позор. Да и для русского футбола это большая проблема. Лучший клуб страны не может пройти первый раунд плей-офф, как такое может быть? Все пугали, что «Бетис» очень силён, но ничего такого удивительного я в них не увидел. Можно было побеждать. Боссам клуба надо думать, что делать дальше. Побеждать в чемпионате — здорово. Но об уровне команды говорят результаты в Европе, а их сейчас нет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.