Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
50 минут назад

"Спартак" остался единственным российским клубом в еврокубках

Газета.Ruиещё 2

Московский "Спартак" остался единственным клубом, представляющим Россию в еврокубках. Команда, которой сейчас руководит итальянский специалист Паоло Ваноли, сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Соперник красно-белых определится 25 февраля в результате жеребьевки. В своей группе Лиги Европы "Спартак" занял первое место. Соперниками по групповому этапу были итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия".

"Спартак" остался единственным российским клубом в еврокубках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В евровесну вышел еще один российский клуб - действующий чемпион страны, петербургский "Зенит". Подопечные Сергея Семака заняли третье место в группе Лиги чемпионов и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где их соперником стал испанский "Бетис".

Однако выйти в следующую стадию турнира российской команде не удалось, "Зенит" уступил по сумме двух встреч со счетом 2:3 (2:3, 0:0). На групповом этапе Лиги Европы выступал также московский "Локомотив", однако "железнодорожники" заняли последнее место в своей группе.

Ранее сообщалось, что "Барселона" обыграла "Наполи" в ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители