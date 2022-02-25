"Спартак" остался единственным российским клубом в еврокубках

Московский "Спартак" остался единственным клубом, представляющим Россию в еврокубках. Команда, которой сейчас руководит итальянский специалист Паоло Ваноли, сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Соперник красно-белых определится 25 февраля в результате жеребьевки. В своей группе Лиги Европы "Спартак" занял первое место. Соперниками по групповому этапу были итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия".

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В евровесну вышел еще один российский клуб - действующий чемпион страны, петербургский "Зенит". Подопечные Сергея Семака заняли третье место в группе Лиги чемпионов и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где их соперником стал испанский "Бетис".

Однако выйти в следующую стадию турнира российской команде не удалось, "Зенит" уступил по сумме двух встреч со счетом 2:3 (2:3, 0:0). На групповом этапе Лиги Европы выступал также московский "Локомотив", однако "железнодорожники" заняли последнее место в своей группе.

Ранее сообщалось, что "Барселона" обыграла "Наполи" в ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира.