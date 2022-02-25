Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
2 часа назад

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Чемпионат.comиещё 9

В четверг, 24 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы по результатам которых определены все участники следующего раунда турнира.

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
Фото: ReutersReuters

Так, в 1/8 финала Лиги Европы в качестве «несеянных» прошли «Аталанта», «Лейпциг», «Севилья», «Порту», «Барселона», «Бетис», «Рейнджерс» и «Брага». Занявшие первые места в своих группах Лиги Европы «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Лион», «Монако», «Спартак» и «Црвена Звезда», будут считаться «сеянными».

Отметим, что единственным представителем России в еврокубках остался московский «Спартак», среди потенциальных соперников которого «Барселона», «Севилья», «Порту», «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Бетис», «Рейнджерс» и «Брага».

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы по результатам двух встреч участие в турнире завершил санкт-петербургский «Зенит», уступивший «Бетису» (0:0, 2:3 общ.).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. Начало – 14:00 мск.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители