Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 24 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы по результатам которых определены все участники следующего раунда турнира.

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Так, в 1/8 финала Лиги Европы в качестве «несеянных» прошли «Аталанта», «Лейпциг», «Севилья», «Порту», «Барселона», «Бетис», «Рейнджерс» и «Брага». Занявшие первые места в своих группах Лиги Европы «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Лион», «Монако», «Спартак» и «Црвена Звезда», будут считаться «сеянными».

Отметим, что единственным представителем России в еврокубках остался московский «Спартак», среди потенциальных соперников которого «Барселона», «Севилья», «Порту», «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Бетис», «Рейнджерс» и «Брага».

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы по результатам двух встреч участие в турнире завершил санкт-петербургский «Зенит», уступивший «Бетису» (0:0, 2:3 общ.).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. Начало – 14:00 мск.