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1 час назад

Боярский - о поражении "Зенита": нас засудили

Газета.Ruиещё 2

Народный артист РСФСР, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился эмоциями после вылета петербургского клуба из Лиги Европы, передает "Спорт-Экспресс".

Боярский - о поражении "Зенита": нас засудили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На стадии 1/16 финала подопечные Сергея Семака встречались с испанским "Бетисом". В первом поединке "Зенит" потерпел поражение со счетом 2:3, а в ответной встрече, которая состоялась 24 февраля в Испании, сыграл вничью — 0:0. Испанский клуб прошел дальше по сумме двух матчей.

"Это перебор. Явная подножка для нашей команды. Нас засудили. "Зенит" явно сильнее. Испанец сам подставил ногу, чтобы на нее наступили. В футбол играют ногами, а не животом. Стыдно так выигрывать при помощи телевизионной камеры! Это позор!" - заявил Боярский.

На 90-й минуте "Зенит" забил мяч, отличился Дмитрий Чистяков, однако главный арбитр поединка Халил Мелер после обращения к системе видеопомощи судьям (VAR) принял решение отменить гол. Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.

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