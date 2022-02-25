Боярский - о поражении "Зенита": нас засудили

Народный артист РСФСР, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился эмоциями после вылета петербургского клуба из Лиги Европы, передает "Спорт-Экспресс".
На стадии 1/16 финала подопечные Сергея Семака встречались с испанским "Бетисом". В первом поединке "Зенит" потерпел поражение со счетом 2:3, а в ответной встрече, которая состоялась 24 февраля в Испании, сыграл вничью — 0:0. Испанский клуб прошел дальше по сумме двух матчей.
"Это перебор. Явная подножка для нашей команды. Нас засудили. "Зенит" явно сильнее. Испанец сам подставил ногу, чтобы на нее наступили. В футбол играют ногами, а не животом. Стыдно так выигрывать при помощи телевизионной камеры! Это позор!" - заявил Боярский.
На 90-й минуте "Зенит" забил мяч, отличился Дмитрий Чистяков, однако главный арбитр поединка Халил Мелер после обращения к системе видеопомощи судьям (VAR) принял решение отменить гол. Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.