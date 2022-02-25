Боярский - о поражении "Зенита": нас засудили

"Это перебор. Явная подножка для нашей команды. Нас засудили. "Зенит" явно сильнее. Испанец сам подставил ногу, чтобы на нее наступили. В футбол играют ногами, а не животом. Стыдно так выигрывать при помощи телевизионной камеры! Это позор!" - заявил Боярский.