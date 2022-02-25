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3 часа назад

«Зенит» установил антирекорд для российских клубов в еврокубках

Петербургский «Зенит» продемонстрировал самую долгую серию без побед в выездных еврокубковых матчах для российских клубов. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Optalvan.

«Зенит» установил антирекорд для российских клубов в еврокубках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Антирекорд был установлен в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом», которая прошла в четверг, 24 февраля, и завершилась со счетом 0:0. Эта игра стала 19-й подряд, в которой «Зениту» не удалось победить на европейской арене на чужом поле.

В первом поединке, который прошел 17 февраля в Санкт-Петербурге, «Зенит» проиграл «Бетису» со счетом 2:3. По сумме двух матчей в следующую стадию Лиги Европы вышла испанская команда.

В розыгрыше Лиги Европы осталась одна российская команда — московский «Спартак». Красно-белые узнают соперника по этой стадии в пятницу, 25 февраля.

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