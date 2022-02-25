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2 часа назад

Сёмин заявил, что «Зениту» не повезло в матче с «Бетисом»

Евро-футбол.Ру

Именитый российский тренер Юрий Сёмин поделился мыслями после поражения «Зенита» в серии матчей с «Бетисом». Напомним, что общий счет в серии – 3:2 в пользу испанского клуба.

Сёмин: «Зениту» не повезло в матче с «Бетисом»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В разговоре с журналистами «Спорт-Экспресс» Сёмин предположил, что питерцам просто не повезло. «Зенит», по мнению Сёмина, был хорошо подготовлен к игре и в обороне не оставил сопернику ни шанса.

Говоря об отмененном голе, Сёмин отметил, что речь здесь идет о «микронарушении».

Напомним, что в первом матче питерцы уступили испанцам со счётом 2:3, а второй матч завершился нулевой ничьей. По итогам серии «Зенит» закончил свое выступление в Лиге Европы.

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