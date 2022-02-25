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1 час назад

Все домашние матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА пройдут на нейтральных полях — релиз

Матч ТВ

Все домашние матчи российских и украинских футбольных клубов и национальных сборных на турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будут проходить на нейтральных полях, сообщается на сайте УЕФА.

УЕФА: матчи сборной России пройдут на нейтральных полях
Фото: ТАССТАСС

Такое решение принято на внеочередном заседании исполкома УЕФА.

— Российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении.

Сборная России должна сыграть в Москве с командой Польши в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2022 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с сильнейшей командой пары Чехия — Швеция 29 марта, игра также должна пройти в Москве.

Московский «Спартак» в пятницу узнает соперника в 1/8 финала Лиги Европы. Матчи данной стадии запланированы на 10 и 17 марта.

Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Он добавил, что «в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции».

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