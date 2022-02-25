УЕФА: матчи сборной России пройдут на нейтральных полях

Все домашние матчи российских и украинских футбольных клубов и национальных сборных на турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будут проходить на нейтральных полях, сообщается на сайте УЕФА.
Такое решение принято на внеочередном заседании исполкома УЕФА.
— Российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении.
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