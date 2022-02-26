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1 час назад

УЕФА проведет экстренное заседание исполкома

Спорт уик-эндиещё 7

УЕФА в ближайшее время проведет заседание исполкома, на котором будут рассмотрены актуальные вопросы, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.

УЕФА проведет экстренное заседание исполкома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Повестка заседания не публикуется. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА может разорвать спонсорский контракт с российской компанией «Газпром».

Накануне УЕФА также принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Кроме этого союз перенес на нейтральные поля, матчи российских и украинских клубов, а также сборных, которые должны проводиться под эгидой УЕФА. В субботу президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил о намерении отказаться от стыкового матча с командой России за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре. Игра запланирована на 24 марта в Москве.

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