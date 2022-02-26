УЕФА проведет экстренное заседание исполкома

Накануне УЕФА также принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Кроме этого союз перенес на нейтральные поля, матчи российских и украинских клубов, а также сборных, которые должны проводиться под эгидой УЕФА. В субботу президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил о намерении отказаться от стыкового матча с командой России за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре. Игра запланирована на 24 марта в Москве.