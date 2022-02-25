Роналду: «Моя статистика говорит сама за себя»

«Нужно быть умным и понимать, что в 18, 20 или 25 лет ты не такой, как в 35, — приводит слова Роналду DAZN. — Благодаря опыту понимаешь, что теряешь что-то, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы продолжать соревноваться на самом высоком уровне. Это непросто, но в моем случае кажется, что это легко».