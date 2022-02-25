Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
42 минуты назад

Роналду: «Мне не нужно говорить, что я очень хорош. Моя статистика говорит сама за себя»

Спорт-Экспрессиещё 1

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своей игре.

Роналду: «Моя статистика говорит сама за себя»
Фото: ReutersReuters

«Нужно быть умным и понимать, что в 18, 20 или 25 лет ты не такой, как в 35, — приводит слова Роналду DAZN. — Благодаря опыту понимаешь, что теряешь что-то, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы продолжать соревноваться на самом высоком уровне. Это непросто, но в моем случае кажется, что это легко».

Нападающий заявил, что доволен своей статисткой.

«Мне не нужно говорить, что я очень хорош. Моя статистика говорит сама за себя. Факты есть факты, остальное вообще не имеет значения. Поэтому я очень доволен своей формой. Я по-прежнему забиваю и помогаю «Манчестер Юнайтед». Хочу продолжать в том же духе», — сказал он.

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители