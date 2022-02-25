Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
1 час назад

Определился противник «Спартака» в Лиге Европы

Елена Прошина

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Как сообщает «Лента.ру», противником московского «Спартака» станет немецкий «РБ Лейпциг».

Определился противник «Спартака» в Лиге Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главой немецкого клуба является Доменико Тедеско, который работал с «красно-белыми» с 2019 по 2021 года. Главным тренером «Спартака» сейчас является итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что «Спартак» — единственный представитель российского футбола в еврокубках. Первые матчи 1/8 финала пройдут 10 марта. Ответные встречи запланированы на 17 марта. Место проведения матчей пока не уточняется.

Ранее УЕФА приняла решение перенести финал футбольной Лиги Чемпионов 2022 года из «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в «Стад де Франс» в пригороде Парижа из-за событий вокруг Украины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители