Определился противник «Спартака» в Лиге Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Как сообщает «Лента.ру», противником московского «Спартака» станет немецкий «РБ Лейпциг».
Главой немецкого клуба является Доменико Тедеско, который работал с «красно-белыми» с 2019 по 2021 года. Главным тренером «Спартака» сейчас является итальянец Паоло Ваноли.
Напомним, что «Спартак» — единственный представитель российского футбола в еврокубках. Первые матчи 1/8 финала пройдут 10 марта. Ответные встречи запланированы на 17 марта. Место проведения матчей пока не уточняется.
Ранее УЕФА приняла решение перенести финал футбольной Лиги Чемпионов 2022 года из «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в «Стад де Франс» в пригороде Парижа из-за событий вокруг Украины.