Определился противник «Спартака» в Лиге Европы

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Главой немецкого клуба является Доменико Тедеско, который работал с «красно-белыми» с 2019 по 2021 года. Главным тренером «Спартака» сейчас является итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что «Спартак» — единственный представитель российского футбола в еврокубках. Первые матчи 1/8 финала пройдут 10 марта. Ответные встречи запланированы на 17 марта. Место проведения матчей пока не уточняется.