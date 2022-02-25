Абрамович может продать «Челси»

«Мы помним, как несколько лет назад были вопросы к Роману Аркадьевичу со стороны властей Великобритании, которые были связаны с визой, и там возникали сложности, когда уже появлялись первые, так скажем, росточки той ситуации, которая на сегодняшний день развивается. Все идет действительно к тому, что «Челси» все-таки продадут. Абрамович, безусловно, успешный менеджер, но я бы не стал сбрасывать такой момент, что, возможно, клуб продадут человеку, который так или иначе будет связан с Абрамовичем, и исключать такой сценарий я бы тоже не стал. Если резюмировать работу в тот период, в который Абрамович владел и владеет до сих пор «Челси», можно с уверенностью сказать, что это лучший период «Челси» в истории с точки зрения вложенных денег, с точки зрения трофеев, с точки зрения продвижения бренда и всего, что связано с клубом. Это, конечно, золотая эра «Челси», потому что побеждать в Лиге чемпионов и делать это два раза, побеждать в чемпионате Англии неоднократно, по сути все важные трофеи, главные трофеи клубного футбола, это, безусловно, было сделано Абрамовичем. И очень интересно посмотреть, а что дальше, может быть, Абрамович рискнет, перекупит какой-то российский футбольный клуб. Это было бы здорово, интересно».