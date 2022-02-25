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2 часа назад

Роман Абрамович может продать футбольный клуб «Челси»

BFM.RU

Инвесторы готовят предложения по приобретению английского футбольного клуба «Челси» у Романа Абрамовича. Об этом пишет Bloomberg.

Абрамович может продать «Челси»
Фото: ТАССТАСС

Среди интересантов, по данным издания, есть и американские компании. Один запрос о продаже владельцам клуба уже направлен. Сделку могут подстегнуть санкции Великобритании по отношению к российским бизнесменам. Хотя сам Абрамович в британских санкционных списках пока не значится. Возможно, момент для продажи действительно настал, считает руководитель аналитической группы «РБК Спорт» Грант Гетадарян:

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Грант Гетадарян руководитель аналитической группы «РБК Спорт»

«Мы помним, как несколько лет назад были вопросы к Роману Аркадьевичу со стороны властей Великобритании, которые были связаны с визой, и там возникали сложности, когда уже появлялись первые, так скажем, росточки той ситуации, которая на сегодняшний день развивается. Все идет действительно к тому, что «Челси» все-таки продадут. Абрамович, безусловно, успешный менеджер, но я бы не стал сбрасывать такой момент, что, возможно, клуб продадут человеку, который так или иначе будет связан с Абрамовичем, и исключать такой сценарий я бы тоже не стал. Если резюмировать работу в тот период, в который Абрамович владел и владеет до сих пор «Челси», можно с уверенностью сказать, что это лучший период «Челси» в истории с точки зрения вложенных денег, с точки зрения трофеев, с точки зрения продвижения бренда и всего, что связано с клубом. Это, конечно, золотая эра «Челси», потому что побеждать в Лиге чемпионов и делать это два раза, побеждать в чемпионате Англии неоднократно, по сути все важные трофеи, главные трофеи клубного футбола, это, безусловно, было сделано Абрамовичем. И очень интересно посмотреть, а что дальше, может быть, Абрамович рискнет, перекупит какой-то российский футбольный клуб. Это было бы здорово, интересно».

В британском парламенте призвали отобрать у Абрамовича футбольный клуб "Челси"

Сейчас, по данным аудиторов, клуб «Челси» оценивается более чем в два млрд долларов. Абрамович приобрел клуб еще в 2003 году. Тогда «Челси» был на грани банкротства. Сейчас клуб — в числе главных европейских триумфаторов — у него две Лиги чемпионов и несколько побед на национальном уровне.

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