Цена ошибки высока

А еще Слуцкий против «Зенита» - это всегда интересно

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Каким будет дебют Ваноли?

У Паоло Ваноли времени на раскачку в «Спартаке» нет. Уж очень много упущено в РПЛ, а первый же матч придется играть против принципиальных соперников из ЦСКА. Не будем забывать и о Лиге Европы: красно-белые будут играть на два фронта этой весной. И, между прочим, в соперниках по 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг», который тренирует ни кто иной, как Доменико Тедеско. Так что показывать товар лицом придется сразу. Шансы на хорошее выступление есть: впервые за длительное время клуб, кажется, не сотрясают скандалы, да и селекция была вполне приличной.

ЦСКА совершенно не блистал в первой части чемпионата РПЛ, но пришел к зимней паузе четвертым. А тут Алексею Березуцкому и неплохое пополнение подвезли: Юсуф Языджи, Хуан Медина и Хорхе Карраскаль должны усилить состав армейцев. Весьма кстати, потому что креатива красно-синим по осени явно не хватало. Проблема может возникнуть только в нападении: Эджуке все-таки не чистый форвард, а Федора Чалова отправили реанимировать карьеру в «Базель». Остается Антон Заболотный, но он все-таки не из забивных.

В первом круге ЦСКА победил 1:0 благодаря голу как раз Заболотного. Вот только в гостях армейцы не побеждают уже 5 матчей. Кажется, сейчас победа нужнее именно «Спартаку», хотя в дерби все отходит на второй план. Поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.50.

Слуцкий против «Зенита»

«Зенит» начнет весеннюю часть РПЛ игрой против «Рубина» Леонида Слуцкого. Петербуржцы уже набрали форму: два матча с «Бетисом» в Лиге Европы в помощь. Получилось, кстати, весьма неплохо, особенно в Севилье. Но результат есть результат: команда Семака вылетела из еврокубка. Теперь задача на остаток сезона: сохранить лидерство в чемпионате. получил дополнительное время на восстановление: в четверг действующий чемпион России играл в Испании с «Бетисом». Евровесна для сине-бело-голубых закончилась в феврале. Обидно. Зато теперь ничто не отвлекает от внутренней арены.

«Рубин» - непростой соперник, но осень у команды Леонида Слуцкого не задалась. Вроде бы и состав у экс-тренера сборной России неплохой, и доверие есть, но что-то не получается. Конечно, зимняя пауза пришлась кстати.

Она должна пойти на пользу. Да, «Зенит» уже успел сыграть два матча, но команда Семака испытывает большие проблемы в обороне. Деян Ловрен травмирован, Ярослав Ракицкий не в форме, да и ментально подавлен последними политическими событиями. Непонятна и ситуация с вратарями. Этим казанцы вполне могут воспользоваться. Winline предлагает коэффициент 3.42 на то, что «Рубин» не проиграет.

Тухель или Клопп - кто возьмет Кубок лиги?

В Англии будет не менее интересно: «Челси» против «Ливерпуля», да еще и в борьбе за трофей. И пусть это всего лишь Кубок лиги, неважно. Играть наверняка будут основные составы: когда ты в финале, глупо отдавать трофей сопернику, тем более принципиальному.

«Ливерпуль» ведет борьбу за чемпионство в АПЛ, да и в Лиге чемпионов одной ногой в четвертьфинале. «Челси» же за титул в чемпионате Англии уже не борется, а вот в Лиге чемпионов защитить свой титул не прочь: победа над «Лиллем» в первом матче 1/8 финала была уверенной (2:0).

Игры между Томасом Тухелем и Юргеном Клоппом всегда были малорезультативными. А здесь на кону еще и трофей. Цена ошибки высока, так что все может решить один гол. Поставить в букмекерской компании Winline на то, что в матче будет меньше 3 голов, можно с коэффициентом 1.64.