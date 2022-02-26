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3 часа назад

«Эвертон» - «Манчетер Сити»: фрибет 2000 рублей к матчу АПЛ

Партнерский материал

26 февраля пройдёт матч 27-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Начало — в 20:30 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Winline и использовать его на любое событие. Сделай ставку на своего фаворита!

«Эвертон» - «Манчетер Сити»: фрибет 2000 рублей к матчу АПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Манчестер Сити» в последнем туре проиграл «Тоттенхэму», чем до предела обострил чемпионскую гонку. Теперь отрыв команды Гвардиолы от «Ливерпуля» составляет всего 3 очка. На победу манкунианцев Winline предлагает коэффициент 1.26.

«Эвертон» проваливает сезон. «Ириски» идут близко к зоне вылета, правда, у них в запасе куча перенесенных матчей. В первом круге «Эвертон» не смог оказать сопротивление «горожанам» - поражение 0:3. Сейчас на победу «ирисок» можно сделать ставку с коэффициентом 11.00, а на то, что гости не проиграют, можно поставить за 4.05.

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