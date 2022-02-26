26 февраля в матче 19-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и ЦСКА. Дерби всея Руси в первом же туре после зимней паузы - настоящий подарок любителям футбола. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Спартак» - ЦСКА: прогноз и ставки на матч РПЛ 26 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

26 февраля «Спартак» на своем поле сыграет с ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 19:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля. Поставить на «Спартак» можно с коэффициентом 2.70, это примерно 36% вероятности. Шансы ЦСКА аналитики оценили коэффициентом 2.95 (33%), а на ничью можно сделать ставку за 3.20 (31%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.00, а на тотал меньше 2.5 – за 1.80.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.72. С коэффициентом 2.12 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.00.

«Спартак» - ЦСКА: какие делать ставки на игру РПЛ 26 февраля

Обе команды довольно прилично изменились за зимнюю паузу. «Спартак» в очередной раз сменил тренера и весь спортивный департамент. Теперь командой руководит Паоло Ваноли. Пока сложно судить, какой это специалист и сможет ли он дать красно-белым новый импульс. Но то, что в верхушке клуба сейчас нет распрей и все работают на достижение результата - уже само по себе большая победа для «Спартака». Селекция проведена интересная и достаточно солидная, по крайней мере откровенно странных трансферов болельщики на этот раз не увидели. Задача красно-белых - подняться с 9-го места как можно выше. И победа в дерби стала бы отличным стартом в ее решении.

Но и ЦСКА готов неплохо. Армейцы идут четвертыми, хоть и совсем не блистали осенью. Сейчас же состав пополнили несколько интересных игроков: Языджи, Медина, Карраскаль. Понятно, что адаптация в России - это непросто, но на бумаге ЦСКА должен стать сильнее.

Единственное, что напрягает - это нападение. Федор Чалов клуб покинул, Чинера Эджуке - все-таки не чистый форвард, поэтому в распоряжении Березуцкого остался только Антон Заболотный. Который, кстати, принес победу ЦСКА в первом круге. Хватит ли этого до конца чемпионата? Посмотрим.

Интересен тот факт, что «Спартак» не проигрывал дерби последние 5 матчей на своем стадионе. А 3 последних домашних встречи и вовсе выиграл. Статистика - вещь упрямая, поэтому можно рассмотреть вариант с победой красно-белых. Поставить на победу спартаковцев в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.75.

Две последние очные встречи были низовыми. Дерби - это больше про эмоции, красивый футбол здесь может отойти на второй план. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно за 1.80.