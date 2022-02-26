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2 часа назад

Польша отказывается играть с Россией в «стыках» ЧМ-2022

Илья Родин

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается играть с командой РФ в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Польша отказалась играть стыковой матч с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хватит слов, пора действовать. Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче. Это единственное верное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию»,- рассказал он.

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски оперативно отреагировал на заявление президента союза.

«Это правильное решение! Я не могу представить игру со сборной России в такой ситуации. Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит», — объяснил он.

«Чемпионат» пишет, что ранее польский, шведский и чешский футбольный союзы официально сообщили о том, что не намерены ехать в Россию на стыковые матчи ЧМ-2022.

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В полуфинальном матче отбора на чемпионат Швеция должна была встретиться с Чехией, а Россия с Польшей. В свою очередь, победители в этих двух парах сразятся в финальном квалификационном матче.

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