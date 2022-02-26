Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
1 час назад

Смолов помог "Динамо" возглавить таблицу РПЛ

Майк Габриелян

Федор Смолов помог московскому «Динамо» возглавить таблицу РПЛ. Форвард забил первый мяч во встрече с «Химками», сообщает «Чемпионат».

Смолов помог "Динамо" возглавить таблицу РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Динамо» играло с «Химками» в 19-го туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «Арена Химки» и завершился победой гостей со счётом 3:0.

Первый гол на 35-й минуте забил нападающий Фёдор Смолов, который воспользовался передачей от поляка Себастьяна Шиманьски.

Российский форвард отличился в первом же официальном матче после возвращения в клуб.

На 85-й минуте Шиманьски забил второй мяч, а полузащитник Даниил Фомин на 89-й минуте довел счет до разгромного.

По ходу матча были удалены сразу три футболиста. В составе «Химок» красные карточки получили защитник Филип Дагерстоль и полузащитник Лоуренс Анвон Николас. У «Динамо» — защитник Роман Евгеньев.

«Динамо» набрало 39 очков в 19 встречах и вышло на первое место в турнирной таблице.

Ранее президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается играть с командой РФ в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители