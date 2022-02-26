Смолов помог "Динамо" возглавить таблицу РПЛ

Федор Смолов помог московскому «Динамо» возглавить таблицу РПЛ. Форвард забил первый мяч во встрече с «Химками», сообщает «Чемпионат».

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«Динамо» играло с «Химками» в 19-го туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «Арена Химки» и завершился победой гостей со счётом 3:0.

Первый гол на 35-й минуте забил нападающий Фёдор Смолов, который воспользовался передачей от поляка Себастьяна Шиманьски.

Российский форвард отличился в первом же официальном матче после возвращения в клуб.

На 85-й минуте Шиманьски забил второй мяч, а полузащитник Даниил Фомин на 89-й минуте довел счет до разгромного.

По ходу матча были удалены сразу три футболиста. В составе «Химок» красные карточки получили защитник Филип Дагерстоль и полузащитник Лоуренс Анвон Николас. У «Динамо» — защитник Роман Евгеньев.

«Динамо» набрало 39 очков в 19 встречах и вышло на первое место в турнирной таблице.