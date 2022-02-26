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2 часа назад

Швеция отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Илья Родин

Шведский футбольный союз (ШФС) сообщил на своем официальном сайте, что принял решение об отказе от проведения возможного стыкового матча с командой России за право выйти на чемпионат мира 2022 года.

Швеция отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022
Фото: ReutersReuters

«Правление союза приняло решение, что мужская сборная Швеции не будет играть возможный матч плей-офф против России — независимо от того, где будет проходить матч», - говорится в сообщении.

Кроме того, правление союза призвало ФИФА отменить все мартовские стыковые матчи, в которых планировалось участие российской команды.

Глава ШФС Карл-Эрик Нильссон уверен, что федерация в обязательном порядке последует этой рекомендации.

«Помимо моральных соображений, которых самих по себе более чем достаточно, можно также задаться вопросом, насколько в матчах с участием России может быть гарантирована безопасность в сложившейся ситуации», - сказал он.

Ранее о нежелании сборной Польши играть с Россией в стыковых матчах заявил президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша. Он рассказал, что «ведет переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию».

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