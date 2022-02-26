Абрамович объявил о своем решении по будущему "Челси"

— В течение моего почти 20-летнего владения «Челси» всегда рассматривал свою роль как хранителя клуба, чья работа заключается в том, чтобы мы были настолько успешны, насколько это возможно сегодня, а также строили будущее, играя при этом позитивную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому сегодня я передаю управление и заботу о футбольном клубе попечителям благотворительного фонда «Челси».