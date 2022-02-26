Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
1 час назад

Абрамович сообщил, что передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда клуба

Матч ТВ

Российский предприниматель Роман Абрамович заявил, что передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда лондонского клуба.

Абрамович объявил о своем решении по будущему "Челси"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— В течение моего почти 20-летнего владения «Челси» всегда рассматривал свою роль как хранителя клуба, чья работа заключается в том, чтобы мы были настолько успешны, насколько это возможно сегодня, а также строили будущее, играя при этом позитивную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому сегодня я передаю управление и заботу о футбольном клубе попечителям благотворительного фонда «Челси».

Считаю, что в настоящее время они находятся в наилучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков, — сказал Абрамович, заявление которого опубликовано на сайте «синих».

Российские биатлонисты отказались участвовать в Кубке мира

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.

91
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители