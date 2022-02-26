Абрамович объявил о своем решении по будущему "Челси"

Российский предприниматель Роман Абрамович заявил, что передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда лондонского клуба.
— В течение моего почти 20-летнего владения «Челси» всегда рассматривал свою роль как хранителя клуба, чья работа заключается в том, чтобы мы были настолько успешны, насколько это возможно сегодня, а также строили будущее, играя при этом позитивную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому сегодня я передаю управление и заботу о футбольном клубе попечителям благотворительного фонда «Челси».
Считаю, что в настоящее время они находятся в наилучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков, — сказал Абрамович, заявление которого опубликовано на сайте «синих».
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.