Санкции ввели «до дальнейшего уведомления».

ФИФА и УЕФА приняли решение: все российские команды, будь то сборные или клубы, должны быть отстранены от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления.

«Эти решения были приняты сегодня Бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА – высшими органами, принимающими решения в обоих учреждениях по таким неотложным вопросам.

Футбол полностью объединён и полностью солидарен со всеми пострадавшими людьми на Украине. Оба президента надеются, что ситуация на Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», – говорится в совместном заявлении ФИФА и УЕФА.

Также УЕФА объявил о немедленном разрыве спонсорского соглашения с «Газпромом».

Сейчас возникают два главных вопроса: насколько это решение легитимно? Можно ли его обжаловать?

С точки зрения общей ситуации всё ожидаемо. Но у ФИФА и УЕФА не было юридических оснований отстранить сборную России – мы уже рассказывали о примере Югославии, когда общее решение было принято только после резолюции Совбеза ООН.

Но сейчас ситуация иная. С Россией отказываются играть, нас отстраняют от других соревнований, не разрешая даже заявиться в нейтральном статусе. ФИФА, которая изначально заявила, что наша сборная сможет играть без флага и гимна, за сутки изменила решение, потому что ситуация в мире располагает к полной изоляции России во всех сферах.

Но легитимно ли решение? В уставе ФИФА есть статья №3:

«Дискриминация любого рода против страны, отдельной личности или группы лиц на основании этнического происхождения, половой принадлежности, языка, религии, политики или по любым другим причинам строго запрещается и наказывается дисквалификацией или исключением».

На неё можно сослаться, но ФИФА при внесении своего решения не объяснила, на чём именно основано решение об исключении России из всех соревнований. Тем более что ещё вчера решение организации было иным.

Можно ли оспорить это решение? Да. Юрист Анна Анцелиович объяснила «Чемпионату»:

«Любое решение можно обжаловать в CAS в соответствии регламентами ФИФА и УЕФА. Вопрос по существу – надо смотреть документы. Решение, которое обжалуется, не отменяется на время заседания».

РФС обжалует в CAS решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд, так как «категорически с ним не согласен».

«Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу, – говорится в заявлении РФС. – Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

Подобные действия вносят раскол в международное спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.

Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства»

«Спартак» же заявил, что протестовать не будет.

«Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым, – заявил клуб. – К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечёркнуты по причинам, максимально далёким от спорта.

У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их.

Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться.

«Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем».