Где развернется настоящая драма

Фанаты угрожали сербу после ухода в «Ювентус», так что на трибунах будет жарко.

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Чемпион в третий раз пытается выиграть миланское дерби

«Интер» очень хорош. В прошлом сезоне наконец-то взял скудетто, после чего справился с уходом Антонио Конте и Ромелу Лукаку. Впервые за долгое время вышел в плей-офф Лиги чемпионов и снова лидирует в чемпионате Италии. Правда, только по потерянным очкам. Вроде бы положение приятное. Не хватает только одного - успеха в дерби.

В предыдущие годы «нерадзурри» доминировали в матчах с принципиальным соперником. А вот в этом сезоне как отрезало. Обе попытки вхолостую. В первом круге с трудом удержали ничью (1:1), во втором дрогнули под напором Оливье Жиру. Опытнейший француз оформил дубль за три минуты и принёс своей команде волевую победу (2:1). В чемпионате Италии команды в этом году уже не сыграют, зато в Кубке нас ждут ещё два дерби. Ведь формат турнира предусматривает два полуфинальных матча.

Златан Ибрагимович на днях сказал, что не завершит карьеру до тех пор, пока не выиграет трофей с «Миланом». Легендарный швед вернулся в итальянский клуб в 2020 году, пока так ничего и не выиграл. Зато сейчас «россонери» находятся в трёх матчах от победы в Кубке Италии. Правда, 40-летний футболист по-прежнему находится в лазарете. Он продолжает залечивать травму ахилла и в дерби партнёрам не поможет.

Победителя в миланском дерби всегда сложно предугадать. Одно можно сказать точно - будет весело, а событий хватит на всех. Заключить пари на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.60. Эта ставка заходила в пяти из шести предыдущих встреч «Милана» и «Интера». А наличие ответной игры даёт соперникам право на ошибку.

Влахович возвращается во Флоренцию вместе с «Ювентусом»

2 марта во Флоренции встретятся «Фиорентина» и «Ювентус». Здесь развернётся настоящая драма. Всё дело в Душане Влаховиче. Сербский нападающий отыграл за «фиалок» 3,5 года. Довольно быстро стал лидером и лучшим бомбардиром. А в конце января перешёл в «Ювентус». Событие, казалось бы, рядовое: 22-летний футболист пошёл на повышение. Такое в мировом футболе встречается сплошь и рядом.

Вот только во Флоренции «старую синьору» очень не любят, а потому Влахович из кумира моментально превратился в изгоя. Фанаты жгли майки, слали форварду угрозы и предвкушали его следующее появление на стадионе «Артемио Франки». Кто мог представить, что оно состоится уже через пять недель? Регламент турнира позволяет сербу выйти на поле. А он довольно быстро стал ключевым исполнителем для туринцев. Это будет что-то!

«Фиорентина» после продажи лидера вошла в зону турбулентности, потеряв стабильность. Разгромно проиграла на своём поле «Лацио», дважды разобралась с «Аталантой», уступила «Сассуоло». Впрочем, результативность по-прежнему высокая. А в Кубке Италии - особенно. Букмекер Winline предлагает поставить на тотал больше 2.5 гола с коэффициентом 1.89. Если команды забьют как минимум три раза, с 2000 рублей вы получите 3780 рублей. В четырёх матчах турнира с участием «фиалок» это пари неизменно выигрывало.