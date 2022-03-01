"Барселона" создаст свою криптовалюту

За нами не стоят крупные корпорации или акционеры. Это вынуждает нас быть изобретательными, смелыми, быть на шаг впереди остальных во многих областях спортивной индустрии. Мы хотим поделиться с нашими болельщиками - их у нас около 300 миллионов - и NFT. Я бы мог сделать еще кое-какой анонс, однако должен быть осторожен, поскольку это еще конфиденциальная информация.