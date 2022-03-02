Украинский футболист  расторг контракт с  «Зенитом»

«Сине-бело-голубые и его болельщики благодарят Ярослава Ракицкого за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за профессиональное и страстное отношение к игре. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», - говорится в сообщении на сайте «Зенита».