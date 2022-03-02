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22 часа назад

Украинский футболист  расторг контракт с  «Зенитом»

Вероника Полынина

Украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг контракт с петербургским «Зенитом».

Украинский футболист расторг контракт с «Зенитом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сине-бело-голубые и его болельщики благодарят Ярослава Ракицкого за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за профессиональное и страстное отношение к игре. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», - говорится в сообщении на сайте «Зенита».

В клубе также сообщили, что расторжение контракта произошло по просьбе футболиста в связи с «тяжелой семейной ситуацией».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ракицкий отреагировал на это постом в Instagram – опубликовал фото украинского флага и написал: «Я украинец! Мир Украине! Стоп войне!»

В тот же день защитник «Зенита» не вышел на поле в матче Лиги Европы против испанского «Бетиса», а 28 февраля не сыграл в матче 19-го тура РПЛ против «Рубина».

32-летний футболист выступал за «Зенит» с зимы 2019 года, его контракт заканчивался летом 2022 года.

Футбол,Ярослав Ракицкий,Владимир Путин,Зенит,
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