ЦСКА переиграл «Сочи» благодаря дублю Дивеева

Сегодня, 2 марта, состоялся матч «Сочи» — ЦСКА. Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

На 41-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. На 60-й минуте навес с углового завершился забитым мячом от защитника ЦСКА Игоря Дивеева. А на 87-й он оформил дубль и отправил в чужие ворота победный гол.