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20 часов назад

ЦСКА переиграл «Сочи» благодаря дублю Дивеева

Чемпионат.comиещё 5

Сегодня, 2 марта, состоялся матч «Сочи» — ЦСКА. Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

ЦСКА переиграл «Сочи» благодаря дублю Дивеева
Фото: PFC-CSKA.COMPFC-CSKA.COM

На 41-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. На 60-й минуте навес с углового завершился забитым мячом от защитника ЦСКА Игоря Дивеева. А на 87-й он оформил дубль и отправил в чужие ворота победный гол.

Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). «Алания» переиграла тульский «Арсенал» (1:0) В других матчах 1/8 финала были образованы следующие пары: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор». Финальный матч турнира состоится 29 мая. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».

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