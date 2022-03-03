Терри обратился к Абрамовичу

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри обратился к владельцу клуба российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.
«Спасибо, Роман. Лучший владелец в мире», — написал Терри в комментариях под постом Абрамовича.
2 марта бизнесмен передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда. Он также заявил о намерении продать клуб.
Напомним, что Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
Ранее «Локомотив» со счётом 0:4 уступил «Енисею» в 1/8 финала Кубка России.