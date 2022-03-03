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15 часов назад

Терри поблагодарил Абрамовича и назвал «лучшим владельцем в мире»

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Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри обратился к владельцу клуба российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

Терри обратился к Абрамовичу
Фото: ТАССТАСС

«Спасибо, Роман. Лучший владелец в мире», — написал Терри в комментариях под постом Абрамовича.

2 марта бизнесмен передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда. Он также заявил о намерении продать клуб.

Напомним, что Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее «Локомотив» со счётом 0:4 уступил «Енисею» в 1/8 финала Кубка России.

Футбол,Роман Абрамович,Джон Терри,УЕФА,
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