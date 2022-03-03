YouTube заблокировал официальный канал клуба РПЛ

Видеохостинг YouTube заблокировал канал московского футбольного клуба ЦСКА. В данный момент страница армейцев на сайте недоступна, о чем информирует сообщение, появляющееся при попытке зайти на канал команды.

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23 февраля Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит 75 процентов акций московского клуба.

После 19 туров красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет восемь очков. В своем последнем матче, 2 марта, москвичи обыграли "Сочи" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России. В следующем туре чемпионата России армейцы встретятся с "Нижним Новгородом". Матч состоится 5 марта. Начало в 19.00 (мск).

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что матчи РПЛ нужно поставить на паузу из-за введенных санкций.